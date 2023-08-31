АЛЛО відкрила АЛЛО МАХ в Івано-Франківську

Придбати побутову техніку, найсучасніші гаджети, зарядну станцію, ноутбук, електросамокат чи отримати найрізноманітніші замовлені товари – від туристичної палатки, спортивного тренажера чи косметики до побутової хімії – відтепер для франківців стало ще простіше. 20 серпня компанія АЛЛО відкрила новий великий АЛЛО МАХ – у торгово-розважальному центрі «Veles MALL» на вулиці Вовчинецькій, 225-А, корпус 2. Він став другим у такому форматі та шостим магазином мережі в Івано-Франківську.

Особливості магазинів АЛЛО МАХ

АЛЛО відкрила новий великий АЛЛО МАХ

Магазини АЛЛО МАХ – флагмани роздрібної мережі АЛЛО. Це шоуруми з великою площею торгової зали, де представлено розширений асортимент товарів. Такий формат якнайкраще допомагає відвідувачам знайти потрібний товар та оцінити всі переваги смарттехніки, адже пристрій, що зацікавив, можна протестувати на місці та навіть запакувати як подарунок. В шоурумі відвідувачі можуть вибрати та придбати різноманітні сучасні гаджети – від телевізора та роутера до ігрової приставки чи масажера, а також отримати вичерпну консультацію експертів АЛЛО.

«Впродовж літа АЛЛО розширила свою мережу до 299 магазинів. АЛЛО МАХ в Івано-Франківську – перший шоурум такого формату, який ми відкриваємо з початку агресії Росії в Україні. До цього ми відновлювали роботу АЛЛО МАХ у Києві, Харкові, Одесі – ремонтували приміщення тих магазинів, що існували до війни, але зазнали пошкоджень під час обстрілів. Відкриття нового флагманського магазину – вельми значуща подія для компанії. Для шоурумів такого формату ми ретельно вибираємо місце розташування, підбираємо та навчаємо команду консультантів, наповнюємо магазин останніми новинками техніки та загалом цікавим асортиментом», – коментує Микола Астапов, директор із розвитку та форматів компанії «АЛЛО».

У новому АЛЛО МАХ кожен знайде зону відповідно до своїх інтересів / Фото АЛЛО

В новому АЛЛО МАХ представлено зону Shop in Shop світових виробників Apple і Samsung, велику партнерську зону Хiaomi та широкий асортимент смарттехніки від Nokia, Sony, Motorola, ZTE, Razer, Lenovo, Asus, LG, Logitech, JBL, Amazfit, Roborock, EcoFlow тощо. Спеціальна територія SmartHome презентує відвідувачам надсучасну техніку для дому – електрочайники, роботи-пилососи, очисники й зволожувачі повітря, а також зубні щітки, масажери, розумні люстерка та інші персональні б'юті-гаджети. Також в АЛЛО МАХ є Game zone з товарами для затятих геймерів, а також зона з акустичними системами для поціновувачів якісного звуку.

В магазині клієнти можуть за спеціальним пакувальним столиком самостійно і безкоштовно загорнути свої покупки у подарункову упаковку. Традиційно є й видача замовлень, тому франківці і гості міста сміливо можуть вибирати адресу нового АЛЛО МАХ для абсолютно безкоштовної доставки різноманітних товарів, замовлених онлайн на allo.ua чи у мобільному застосунку АЛЛО. В АЛЛО МАХ передбачено примірочну, щоб оцінити, чи пасує одяг, замовлений на маркетплейсі АЛЛО. Клієнти можуть розрахуватися в магазині у готівковій чи безготівковій (банківська картка, Google Pay, Apple Pay) формі, оплатити товар частинами чи оформити кредит. АЛЛО МАХ працює та запрошує відвідувачів за вигідними покупками щодня, з 10:00 до 21:00.

Впродовж трьох днів – 25, 26 та 27 серпня – тривали урочистості з нагоди відкриття магазину. В цей час франківці та гості міста мали нагоду придбати побутову техніку, гаджети та смартфони з приємними знижками, а також отримати оновлений та збільшений кешбек за програмою лояльності АЛЛО Гроші на майбутні покупки.

«Завітайте до нового АЛЛО МАХ, знайомтеся з широким асортиментом сучасних гаджетів та вибирайте саме те, що вам потрібно», – зазначають представники мережі.

Довідка:

АЛЛО – маркетплейс національного масштабу з товарами – від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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