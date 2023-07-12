На початку липня компанія АЛЛО відкрила два нових магазини на Львівщині

Купити техніку для дому, гаджети, електротранспорт чи отримати доставку найрізноманітніших товарів – від косметики до одягу? Тепер ще простіше для мешканців та гостей Трускавця та Дрогобича! Адже на початку липня компанія АЛЛО відкрила два нових магазини на Львівщині. 2 липня запрацював шоурум АЛЛО у трускавецькому ТРЦ «Вектор» за адресою: вулиця Стебницька, 43-А – це перший магазин мережі в Трускавці. А у Дрогобичі шоурум АЛЛО відкрився 6 липня у новому торгово-розважальному центрі «PARK», на вулиці Володимира Великого, 1-Р – він став другим в місті та 295-м магазином мережі АЛЛО в Україні.

Обидва нові магазини АЛЛО просторі, мають торгову площу понад 120 м². Тут представлено основний асортимент товарів мережі: планшети, ноутбуки, телевізори, смартфони, електротранспорт, смартгодинники, фітнес-браслети, побутову техніку, зарядні станції, повербанки, колонки, навушники, б’юті-гаджети, товари для геймінгу, автотовари, аксесуари та іншу смарттехніку.

Клієнти можуть придбати продукцію світових виробників: Apple, Samsung, Motorola, Nokia, JBL, Amazfit, Baseus та ін. Розрахуватися за товар можна готівкою чи банківською карткою, а також можна оформити кредит чи здійснити оплату частинами.

Традиційно в магазинах працює й точка видачі національного маркетплейса АЛЛО для тих клієнтів, хто вибрав та замовив товари на сайті allo.ua чи у мобільному застосунку АЛЛО. Доставка онлайн-замовлень здійснюється в магазини АЛЛО безкоштовно. В магазинах передбачено примірочну. Шоуруми АЛЛО працюють щодня, з 10:00 до 20:00, і забезпечені всім потрібним для автономної роботи у разі відсутності електроенергії чи повторення блекаутів.

«Влітку АЛЛО відкриє п’ять нових магазинів. Наразі ми зосередилися на центральному та західному регіонах України – це частина стратегії розвитку офлайн-мережі компанії. Відкриття нових магазинів позитивно впливає на національну економіку: це нові робочі місця, податки, внесок у розвиток торгової інфраструктури, а головне – можливість містянам вибрати та придбати сучасну техніку та інші товари. В кінці липня ще один флагман АЛЛО МАХ з’явиться в Івано-Франківську», – відзначив Микола Астапов, директор із розвитку та форматів компанії «АЛЛО».