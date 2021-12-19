«Суперімунітет» виявили у людей, які таки захворіли на коронавірус попри вакцинацію

У вакцинованих людей, які все-таки захворіли на один зі штамів коронавірусу, виявили так званий «суперімунітет» до Covid-19. Про це йдеться у дослідженні науковців з кафедри молекулярної мікробіології та імунології, а також відділення інфекційних хвороб Орегонського університету охорони здоров'я та науки (США), що було опубліковане у журналі JAMA, повідомляє «Укрінформ».

За їхніми даними, так звана проривна інфекція – коли заражається щеплена людина – згодом забезпечує «суперімунітет» до Covid-19.

Науковці зазначили, що вакцинація захищає від тяжкого перебігу хвороби, спричиненої SARS-CoV-2, госпіталізації та смерті.

«Проте самого інфікування уникнути вже складніше: титр антитіл, що виробляються після щеплення, поступово знижується. До того ж вірус продовжує мутувати, з'являються нові варіанти – на кшталт «дельти» та «омікрону», – які, судячи з усього, обходять імунітет вакцинованих і тих, хто перехворів», – пишуть науковці.

Тому автори нового дослідження вирішили оцінити рівні антитіл після щеплення та «проривної інфекції». Вони також використовували «живий» SARS-CoV-2, щоб перевірити, як його нейтралізуватимуть зразки плазми крові.

У вибірку увійшли 26 повністю щеплених - тобто двома компонентами вакцини від Pfizer та BioNTech - медпрацівників (середній вік - 38 років; 20 (77%) - жінки), у яких згодом діагностували Covid-19. До вакцинації вони не хворіли. Контрольна група являла собою, знову ж таки, 26 осіб, які зробили два уколи, але не стикалися з проривною інфекцією.

«Результати показали суттєве підвищення рівня гуморального імунітету після проривної інфекції, попри переважно легку форму захворювання. Підвищення рівня було найбільш помітним для IgA – можливо, через відмінності у шляху впливу між вакцинацією та природним перебігом інфекції. Крім цього, плазма крові тих, хто перехворів після щеплення, показала покращену перехресну нейтралізацію, а проривні інфекції з дельта-штамом продемонстрували покращену ефективність проти «дельти» у порівнянні з «уханьським» варіантом. Це дозволяє припустити, що імунна відповідь може бути посилена завдяки розробці бустерних доз (третій укол, ревакцинація. — ред.) з антигенними вставками, що відповідають штамам SARS-CoV-2, що з'являються», – йдеться у дослідженні.

Таким чином, вплив SARS-CoV-2 після вакцинації посилює імунну відповідь проти наступних «зустріч» з вірусом, у тому числі такими його небезпечними штамами, як «дельта».

Серед обмежень свого дослідження вчені відзначили невелику кількість учасників та зразків, а також різницю у часі з моменту першої вакцинації до збирання плазми між першою та другою групами.

«Ми не розглянули саме омікрон-штам, але, ґрунтуючись на результатах, очікується, що проривна інфекція, викликана цим варіантом, буде викликати сильну реакцію імунної серед щеплених. <…> Головне – пройти вакцинацію, у вас має бути фундамент захисту», – підсумували автори роботи.