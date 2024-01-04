Ділянка біля кордону, де триває будівництво сухопутного порту

Антимонопольний комітет виявив змову на земельних торгах з продажу права оренди 27 гектарів землі на Волині між фірмами, пов’язаними з Ігорем Палицею та Степаном Івахівим. Йдеться про ділянку поблизу кордону з Польщею, де триває будівництво сухопутного порту.

Як повідомив центр журналістських розслідувань «Сила правди», антимонопольники 20 грудня 2023 року оштрафували столичні підприємства «Інтерколесо» та «Град Інвест Ріал Істейт» на 100 тис. грн. Також їх внесли до так званого «чорного списку».

Зазначимо, що йдеться про аукціон з продажу права оренди ділянки площею 27 га поблизу села Римачі. Початкова ціна лоту становила 518,6 тисяч гривень на рік. На участь зареєструвалось троє учасників. У результаті перемогу здобуло «Град Інвест Ріал Істейт» з ціною 3 млн грн. Щоб не платити більше, директор фірми-переможниці Ігор Хмельов, який на той час був співвласником іншої фірми «Інтерколесо», яке брало участь у цих же торгах з майже в шість разів дешевшою пропозицією, написав лист Любомльській міській раді про відмову від виграшу. Тож право оренди 27 га на держкордоні перейшло до цього підприємства, яке запропонувало всього 530 тис. грн.

Як встановили журналісти-розслідувачі, фірма «Інтерколесо» та «Град Інвест Ріал Істейт» пов’язані з двома волинськими бізнесменами та нардепами: Ігорем Палицею та Степаном Івахівим.

Згодом аукціон перевірив Антимонопольний комітет і виявив, що в обох фірм на момент аукціону були одні й ті ж бенефіціарні власники, спільний працівник, контактний номер телефону, одне підприємство постійно «підтримувало» інше фінансово, в аукціон вони входили зі спільної ІР-адреси, а авансові і реєстраційні внески сплатили в один і той же день.

Відтак «Інтерколесо» і «Град Інвест Ріал Істейт» оштрафували на 50 тис. грн кожне і внесли до так званого чорного списку. Якщо рішення АМКУ не оскаржать в суді, то протягом наступних трьох років державні і комунальні установи не укладатимуть зі змовниками жодних угод.