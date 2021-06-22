Із 2278 законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді дев’ятого скликання, 257 документів містять корупційні ризики – тобто можуть бути потенційно шкідливими для боротьби з корупцією, або напряму мати корупційний потенціал. Про це повідомили в ГО «Інститут законодавчих ідей».

В громадській організації назвали народних депутатів, які зареєстрували чи підписали найбільше законопроектів з корупційними ризиками, а також тих, хто не подав жодного подібного документу.

До корупціогенних в ГО віднесли кілька факторів:

ті, що вказують на неправильне визначення повноважень суб’єктів владних повноважень;

ті, які вказують на недоліки публічних процедур;

наявність юридичної колізії, прогалини та необґрунтованого використання оцінних понять.

Зокрема, якщо говорити про «якісний» показник, то до рейтингу потрапили:

Андрій Іванчук із групи «Довіра» – з 11 зареєстрованих чи підписаних ним законопроектів 8 мають корупційні ризики (73%);

Олег Волошин з ОПЗЖ – з 10 документів 5 мають корупційних ризиків (50%);

Микола Сольський зі «Слуги народу» – з 15 законопроектів 6 мають корупційні ризики (40%);

позафракційний Муса Магомедов – з 21 законопроекту 8 мають корупційні ризики (38%);

позафракційний Сергій Магера – з 24 документів 9 мають корупційні ризики (37%);

Олександр Завітневич зі «Слуги народу» – з 19 законопроектів 7 із корупційними ризиками (36%);

позафракційний Вадим Новінський – з 23 законопроектів 8 з корупційними ризиками (34%);

Дмитро Кисилевський зі «Слуги народу» – з 36 документів 12 з корупційними ризиками (33%);

Борис Приходько із «Довіри» – з 39 законопроектів 13 мають корупційні ризики (33%);

Олександр Ковальчук зі «Слуги народу» – з 54 документів 18 із корупційними ризиками (33%).

Водночас загальний рейтинг фракцій та груп за кількістю поданих корупційних законопроектів виглядає наступним чином:

«Довіра» – із 233 зареєстрованих законопроектів 44 мають корупційні ризики (19%);

«За майбутнє» – із 291 законопроекту 49 з корупційними ризиками (17%);

ОПЗЖ – з 324 законопроектів 53 мають корупційні ризики (16%);

«Батьківщина» – з 364 законопроектів 54 з корупційними ризиками (15%);

«Слуга народу» – з 1 273 документів 196 мають корупційні ризики (15%);

«Голос» – з 244 законопроектів 35 мають корупційні ризики (14%);

«Європейська солідарність» – з 213 документів 25 з корупційними ризиками (12%).

За словами аналітика «Інституту законодавчих ідей» Тараса Рябченка, найбільше законопроектів з корупційними ризиками стосуються п’яти сфер, а саме промислово-економічної, податково-бюджетної, правової, правоохоронної та антикорупційної.

Інститут законодавчих ідей – незалежний громадський аналітичний центр, команда якого протягом п'яти останніх років здійснює громадську антикорупційну експертизу законопроектів, які зареєстровані у Верховній Раді України.

Антикорупційна експертиза законопроектів здійснюється на основі офіційних Методологій із проведення антикорупційної експертизи Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства юстиції України та Інституту законодавчих ідей відповідно до вимог ЗУ «Про запобігання корупції».

За час існування Організації нашою командою було проаналізовано 6240 законопроектів від депутатів VIII та IX скликання, з яких у понад 2545 виявлено корупціогенні фактори або юридичні недоліки.