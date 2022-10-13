Міський голова Львова Андрій Садовий у відеозверненні 13 жовтня попередив, що атаки росіян на ТЕЦи і електропідстанції Львівської громади триватимуть і далі, особливо – з настанням морозів, і львів’яни можуть днями і навіть тижнями бути без світла, тепла і води.

«Атакуючи Львів 10 та 11 жовтня, агресор розкрив свої плани. Тепер ми точно знаємо, що коли буде мінусова температура, вони будуть нищити ТЕЦи, підстанції, всі об’єкти критичної інфраструктури – тому що вони отримують задоволення, створюючи біду. Як бути? Ви ж розумієте, що ми можемо зимою днями чи тижнями бути без світла, без тепла, без води. Ми маємо бути одним кулаком, ми маємо об’єднатися і робити правильні речі», – сказав Андрій Садовий.

Тож він закликав мешканців будинків об’єднатися і спільними зусиллями подбати про підготовку будинків до зими – облаштувати пункти обігріву і закупити необхідне обладнання.

Також Андрій Садовий ще раз нагадав про ощадливе споживання електроенергії задля збереження енергосистеми і подякував працівникам обласних і міських комунальних служб, які швидко відновили подачу води і світла після російських обстрілів.

«Я хочу подякувати і львів’янам, які у своїх будинках облаштували вже пункти обігріву, які запаслися дровами, багато хто вже навіть купив собі невеликі генератори. Люди зібралися в будинку і зрозуміли, що це потрібно зробити. Ми входимо в режим надзвичайної ситуації, і це буде тривати до того часу, поки ми не виженемо ворога. Я хочу, щоби кожен з нас розумів свою відповідальність. Люди добрі, зберіться в будинку, об’єднайтеся і подумайте, що треба мати вдома, в будинку. Я вірю в нашу силу, в силу нашої громади!», – закликав міський голова.

Як інформував ZAXID.NET, упродовж 10-11 жовтня росіяни випустили по Львову та області понад 20 ракет, більшість яких збили сили ППО, але частина влучила в об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення 90% міста.