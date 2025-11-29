У пʼятницю, 28 листопада, Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади керівника Офісу Президента після обшуків у нього НАБУ і САП. ZAXID.NET розповідає біографію одного з найвпливовіших і водночас найбільш контроверсійних постатей президентства Володимира Зеленського.

Андрій Єрмак: біографія

Андрій Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. У 1995 році закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «юрист-міжнародник» і того ж року отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю (адвокатською практикою, за власними словами, займався з 1991 року).

У 1991-1995 роках працював у юридичній фірмі «Проксен» (ліцензія №1 на юридичну практику в Україні), де консультував великі міжнародні компанії, що виходили на український ринок.

У 1995 році разом із партнерами заснував ЗАТ «Юридична служба “Б.Е.Р.С. і партнери”».

У 1997 році створив «Міжнародну юридичну компанію», яка спеціалізувалась на захисті інтелектуальної власності та авторського права і надавала послуги Inter Media Group, Disney, Pixar, Universal. Того ж року став членом International Bar Association (IBA) та Асоціації правників України.

У 2012 році започаткував продюсерський бізнес: медіакомпанію Garnet International Media Group; як продюсер працював над фільмами «Сквот32», «Правило бою», українсько-словацькою стрічкою «Межа». З 2017 року – член Української кіноакадемії, згодом – Європейської кіноакадемії. Під час співпраці своєї компанії з телеканалом «Інтер» (2010-2011) познайомився і потоваришував із Володимиром Зеленським, який тоді був гендиректором каналу.

У 2007-2014 роках був помічником народного депутата від «Партії регіонів» Ельбруса Тедеєва.

Прихід у велику політику та посади при Зеленському

У 2019 році Єрмак приєднався до передвиборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. Після перемоги Зеленський призначив його своїм помічником з міжнародних питань (контакти зі США та РФ, «нормандський формат»). Єрмак очолював переговорну групу, яка організувала повернення 35 українців-в’язнів Кремля. Того ж року став членом Національної інвестиційної ради і наглядової ради «Укроборонпрому».

У лютому 2020 року Зеленський призначив Єрмака керівником Офісу президента, усунувши Андрія Богдана. У медіа це пов’язували з внутрішньою боротьбою за вплив на президента. У 2020 році він також очолив Комісію державних нагород та геральдики.

За розслідуваннями Bihus.info у 2022 році, протягом перебування на посаді Єрмак сконцентрував центральну владу у своїх руках через призначення наближених осіб – колишніх бізнес-партнерів, радників і давніх друзів. «Українська правда» писала, що наприкінці 2022 року в Україні не залишилося органу влади, на який не впливав би голова ОП.

У 2023 році Bihus.info повідомили, що компанії, що продюсер Артем Колюбаєв – давній бізнес-партнер Андрія Єрмака – після 2019 року почав активно заходити в будівельний бізнес, пов’язаний із нардепом від ОПЗЖ Вадимом Столаром, одним із найвпливовіших депутатів колишньої проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» та підозрюваним у державній зраді Віктором Медведчуком.

Журналісти вказували, що саме після приходу Зеленського до влади та підвищення Єрмака справи Колюбаєва різко пішли вгору. Бізнес-активність у структурах, пов’язаних із оточенням Медведчука і Столара, збіглася в часі з різким посиленням політичного впливу Єрмака.

У 2025 році Єрмак увійшов до рейтингу Politico 28 – списку найвпливовіших людей Європи. Його включили до категорії «Мрійники» – людей, які формують політичні стратегії та впливають на довгострокові рішення Європи.

Початок повномасштабного вторгнення

Після 24 лютого 2022 року Андрій Єрмак залишився в Києві. Згодом він говорив, що до останнього не вірив у повномасштабне вторгнення попри попередження західних спецслужб. За даними The Washington Post, Єрмак надсилав світовим лідерам фото вбитих дітей та зруйнованих будинків, закликаючи посилити допомогу Україні.

Того ж року його призначили головою Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань, покликаного допомагати громадянам у складних життєвих обставинах, спричинених війною.

Андрій Єрмак і скандали

«Плівки Єрмака» і торгівля посадами

Нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос у березні 2020 року оприлюднив відео, на якому чоловік, схожий на брата голови ОП Дениса Єрмака, нібито торгує державними посадами (Київська митниця, «Укрзалізниця», Мінінфраструктури). Після публікації Андрій Єрмак звернувся до ДБР і СБУ щодо перевірки записів. Денис Єрмак визнав їх достовірність, але назвав «нарізкою» з фразами, вирваними з контексту. САП відкрила кримінальне провадження за фактами торгівлі посадами, однак згодом справу передали поліції і перекваліфікували в шахрайство. ДБР своєю чергою повідомило підозру Гео Леросу за відмову спростувати наклеп.

Зрив операції із затримання «вагнерівців»

Скандал навколо зриву спецоперації зі затримання найманців ПВК «Вагнер» став одним із найгучніших.

Операція, яка мала кодову назву «Авеню», планувалася українськими спецслужбами спільно з партнерами (але офіційно це не підтверджено).

У липні 2020 року групу «вагнерівців» мали посадити в літак, який мав здійснити посадку в Києві, де всіх учасників планували затримати. Проте спецоперація була несподівано відкладена. За словами екскерівника ГУР МО Василя Бурби, операцію перенесли після консультацій Зеленського з Єрмаком. Саме це, на думку Бурби, могло призвести до її зриву.

Bellingcat у розслідуванні також писав, що ініціатором перенесення був Єрмак – нібито щоб не зірвати переговори про припинення вогню на Донбасі.

Офіс президента тривалий час заперечував сам факт спецоперації. У підсумку Зеленський визнав її існування.

День народження з гелікоптерами ДСНС

У 2021 році у ЗМІ з’явилась інформація про святкування дня народження Єрмака на державній дачі, куди гостей доставляли гелікоптерами ДСНС. Згодом журналісти повідомили, що серед гостей був австрійський бізнесмен Карл Контрус, який є співвласником дніпропетровського заводу «Трансмаш», що ремонтує залізничний транспорт для «Укрзалізниці». Водночас у Росії бізнесмен є засновником компанії ППМТ, яка ремонтує і російські залізниці.

Проте згодом у коментарі для OBOZREVATEL Карл Контрус стверджував, що ніколи не бачив Єрмака, навіть незнайомий з ним, а в Карпатах в день святкування опинився випадково.

Зв’язки з російськими політичними колами

У жовтні 2019 року журналісти «Схем» повідомляли, що Андрій Єрмак у 1990-2000-х роках мав бізнес-зв’язки з російським громадянином Рахамімом Емануїловим, який пов’язаний з московською громадою гірських євреїв. У Росії його фірма «Інтерпромторг» була серед засновників «Інтерпромбанку» – установи, частка в якій пов’язувалась із однокурсником Путіна Ільгамом Рагімовим.

За даними українських реєстрів, Єрмак і Емануїлов були співвласниками двох українських компаній – «Інтерпромфінанс Україна» та «М.Є.П.».

Тоді ж у жовтні 2019 року Єрмак у коментарі журналістам пояснював, що Емануїлов – «давній знайомий його батька» і що він лише допоміг йому юридично зареєструвати компанію в Україні. За словами Єрмака, «жодної господарської діяльності компанія так і не вела».

Операція «Мідас»

10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну корупційну схему у сфері енергетики, яку назвали операцією «Мідас». За версією детективів, злочинна організація отримувала «відкати» від підрядників «Енергоатому» – від 10% до 15% вартості контрактів. Через бек-офіс у центрі Києва, за даними слідства, пройшло понад 100 млн доларів.

Тоді ж були опубліковані так звані «плівки Міндіча» – аудіозаписи розмов за участю бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього бізнес-партнера Зеленського.

На записах фігурує особа під псевдонімом Алі-Баба. Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що Алі-Баба – це Андрій Єрмак, і на записах він роздає вказівки щодо тиску на НАБУ та може фігурувати у спробах підірвати інституційну незалежність НАБУ і САП у 2025 році. Железняк наголосив, що Єрмак також може стояти за спробою ліквідувати незалежність НАБУ і САП у липні 2025 року.

Андрій Єрмак і Офіс Президента назвали записи фейком. Проте 28 листопада 2025 року детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки у Єрмака в межах провадження щодо корупції в енергетиці. Цього ж дня Андрій Єрмак подав у відставку, про що повідомив Володимир Зеленський. А в коментарі для американської газети New York Post Єрмак заявив, що має намір піти на фронт.

«Мене осквернили, і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблеми для Зеленського, я йду на фронт [...] Мене обурює бруд, який мені висловлюють, і ще більше обурює відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду», – цитує New York Post Андрія Єрмака.

Він наголосив журналістам, що є порядною людиною, і після цього перестав відповідати на їхні дзвінки.