Андрій Єрмак заявив, що вважає Володимира Зеленського своїм другом

Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає на Володимира Зеленського зла через звільнення. Про це він розповів у коментарі для Financial Times, передає «Суспільне».

«Він був моїм другом до цієї роботи і я вважатиму його таким після неї», – цитує Financial Times Андрія Єрмака.

Також колишній голова ОП підтвердив, що його звільнення відбулось напередодні запланованого відрядження США, де він мав провести переговори з адміністрацією Дональда Трампа щодо плану завершення російсько-української війни.

За словами Андрія Єрмака, саме він доклав зусиль, аби початковий план США з 28 пунктів щодо завершення війни зазнав позитивних змін на користь України. Нагадаємо, що перша версія документа вимагала від України територіальних поступок, відмови від членства у НАТО, та скорочення чисельності ЗСУ.

«Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував [...] Залишилося кілька складних пунктів, які потрібно узгодити [...] У будь-якому разі, президент (Володимир Зеленський, – ред.) попри тиск не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України», – заявив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада стало відомо, що Андрій Єрмак написав заяву на звільнення з посади керівника Офісу Президента, яку він обіймав з лютого 2020 року. Заяві про відставку передували обшуки, які НАБУ здійснило у помешканні Єрмака вранці 28 листопада.

У НАБУ не назвали причину слідчих дій щодо Єрмака, однак наголосили, що вони санкціоновані та відбуваються у межах кримінального провадження.

Раніше нардеп Федір Веніславський заявляв, що Андрій Єрмак фігурує на так званих плівках Міндіча під прізвиськом Алі-Баба. На записах, що зробили слідчі НАБУ під час розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі», Єрмак нібито наказує правоохоронним органам чинити тиск на САП і НАБУ.

Після повідомлення про звільнення Андрій Єрмак у коментарі для New York Post заявив, що планує піти на фронт, однак не уточнив, чи має він на увазі мобілізацію до ЗСУ.

Детальніше про політичний шлях Андрія Єрмака та скандали навколо нього ZAXID.NET розповів у матеріалі за посиланням.