Анонім повідомив про замінування одразу за 11 адресами у Львові

У понеділок, 18 червня, львівські правоохоронці вчергове перевіряли інформацію про замінування бізнес-центрів та магазинів техніки. Цього разу анонім повідомив про замінування за 11 адресами, втім евакуацію проводили лише у чотирьох будівлях, повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Близько 16:00 на електронну адресу «Центру безпеки» Львова надійшли повідомлення про закладення вибухових пристроїв за адресами:
На місцях подій працювали основні підрозділи сил центрів захисту області і міста Львова, які обгородили місця ймовірних замінувань. Однак 7 офісних центрів відмовились від обстеження та евакуації. Відтак правоохоронці оглянули лише чотири будівлі на вул. Зеленій та вул. Замарстинівській, та не знайшли там вибухівок.
Нагадаємо, повідомлення про замінування бізнес-центрів у Львові регулярно надходять до поліції та Львівської міської ради з 11 квітня. Нещодавно СБУ повідомила, що ця інформація надходить з Росії.
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