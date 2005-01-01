Анонім повідомив про замінування одразу за 11 адресами у Львові

Офісні центри відмовляються від евакуації та обстежень будівель

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 07:5212350

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У понеділок, 18 червня, львівські правоохоронці вчергове перевіряли інформацію про замінування бізнес-центрів та магазинів техніки. Цього разу анонім повідомив про замінування за 11 адресами, втім евакуацію проводили лише у чотирьох будівлях, повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 16:00 на електронну адресу «Центру безпеки» Львова надійшли повідомлення про закладення вибухових пристроїв за адресами:

  • вул. Промислова, 52 (бізнес-центр «Український капітал»);
  • вул. Богдана Хмельницького, 176 (бізнес-центр Lemberg);
  • вул. Наукова, 7А, 7Б, 7Д (бізнес-центр «Оптіма – Плаза»);
  • вул. Зелена,109 (бізнес-центр «Клуб ділових людей»);
  • вул. Шевченка, 111А (торгово-офісний центр «Легенда – Клас»);
  • вул. Героїв УПА, 73, корпус 5 (бізнес-центр «Тауер»);
  • вул. Федьковича, 58, ТОВ «Нео – Сервіс» (ІТ-склад);
  • вул. Зелена, 5 (інтернет – магазин «Ноутбук–Центр»);
  • вул. Зелена, 147 (інтернет – магазин Brain);
  • вул. Замарстинівська, 40, ТОВ «Дефіс» (магазин комп’ютерної техніки);
  • вул. Під Дубом, 6 (інтернет – магазин alCOMP).

На місцях подій працювали основні підрозділи сил центрів захисту області і міста Львова, які обгородили місця ймовірних замінувань. Однак 7 офісних центрів відмовились від обстеження та евакуації. Відтак правоохоронці оглянули лише чотири будівлі на вул. Зеленій та вул. Замарстинівській, та не знайшли там вибухівок.
Нагадаємо, повідомлення про замінування бізнес-центрів у Львові регулярно надходять до поліції та Львівської міської ради з 11 квітня. Нещодавно СБУ повідомила, що ця інформація надходить з Росії.

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