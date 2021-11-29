За оцінками зоозахисників, на рахунку Олексія Святогора – понад 500 убивств тварин

Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення Шевченківського районного суду Києва про виправдавдання догхантера Олексія Святогора. Його звинувачили у створенні продукції, що пропагує насильство та жорстокість щодо тварин.

Відповідне рішення апеляційний суд виніс в понеділок, 29 листопада. Сам обвинувачений та його адвокат, як уточнює UAnimals, на судове засідання не прийшли.

Суд першої інстанції виправдав відомого вбивцю безпритульних тварин Олексія Святогора ще на початку 2021 року. Його підозрювали у створенні продукції, що пропагує культ насилля і жорстокості – догхантер розповсюджував у соцмережах відео, на яких він закликав до отруєння безпритульних собак.

Як пізніше пояснював суд, заяви Святогора на радіо та телебаченні про фізичне знищення бездомних тварин «не становлять як об’єктивної, так і суб’єктивної сторони інкримінованих йому кримінальних правопорушень».

Олексія Святогора затримали ще 8 червня 2018 року. Він не приховував і неодноразово підтверджував отруєння собак, збирав послідовників серед мисливців, закликав на телеефірах та в соцмережах підтримувати його діяльність. За оцінками зоозахисників, на його рахунку від 500 до 3000 убивств тварин.