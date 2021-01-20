Суд виправдав Святогора через недоведеність в його діях складу кримінального правопорушення

Шевченкіський районний суд Києва пояснив, чому виніс виправдувальний вирок відомому вбивці безпритульних тварин Олексію Святогору. Відповідна заява оприлюднена на сайті суду у середу, 20 січня.

Зазначено, що суд розглядав обвинувальний акт щодо виготовлення відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості з метою її розповсюдження. Однак, в межах цього провадження Святогору не інкримінували вбивство тварин, так і в жорстокому поводженні з ними.

Йшлося, зокрема, про його заяви на радіо та телебаченні про фізичне знищення бездомних тварин. На думку суду, такі висловлювання «не становлять як об’єктивної, так і суб’єктивної сторони інкримінованих йому кримінальних правопорушень».

«Під час судового розгляду судом встановлено, що Святогор О.А., крім безпосередньої участі на теле- та радіопередачах, у яких мали місце його висловлювання на запропоновані теми, будь-яких дій, пов’язаних із виготовленням відеопродукції згаданих передач, не вчиняв. Тобто, він безпосередньо не фіксував технічними засобами відповідні аудіо- та відеозаписи, не монтував їх, не записував на будь-які носії інформації та не розповсюджував їх», – йдеться в повідомленні.

Недоведеність в діях Святогора складу кримінального правопорушення стало підставою для його виправдання, стверджує суд.

Нагадаємо, що догхантера Олексія Святогора київський суд виправдав 18 січня. Його підозрювали у створенні продукції, що пропагує культ насилля і жорстокості – він розповсюджував у соцмережах відео, на яких він закликав до отруєння безпритульних собак

Олексія Святогора затримали ще 8 червня 2018 року. Проте догхантера затримали не за розправу над тваринами, а за поширення інформації про свою діяльність.

Він не приховував і неодноразово підтверджував отруєння собак, збирав послідовників серед мисливців, закликав на телеефірах та в соцмережах підтримувати його діяльність. За оцінками зоозахисників, на його рахунку від 500 до 3000 убивств тварин.