Суд пояснив виправдання київського догхантера Олексія Святогора
За оцінками зоозахисників, на рахунку догхантера понад 500 убивств тварин
Шевченкіський районний суд Києва пояснив, чому виніс виправдувальний вирок відомому вбивці безпритульних тварин Олексію Святогору. Відповідна заява оприлюднена на сайті суду у середу, 20 січня.
Зазначено, що суд розглядав обвинувальний акт щодо виготовлення відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості з метою її розповсюдження. Однак, в межах цього провадження Святогору не інкримінували вбивство тварин, так і в жорстокому поводженні з ними.
Йшлося, зокрема, про його заяви на радіо та телебаченні про фізичне знищення бездомних тварин. На думку суду, такі висловлювання «не становлять як об’єктивної, так і суб’єктивної сторони інкримінованих йому кримінальних правопорушень».
«Під час судового розгляду судом встановлено, що Святогор О.А., крім безпосередньої участі на теле- та радіопередачах, у яких мали місце його висловлювання на запропоновані теми, будь-яких дій, пов’язаних із виготовленням відеопродукції згаданих передач, не вчиняв. Тобто, він безпосередньо не фіксував технічними засобами відповідні аудіо- та відеозаписи, не монтував їх, не записував на будь-які носії інформації та не розповсюджував їх», – йдеться в повідомленні.
Недоведеність в діях Святогора складу кримінального правопорушення стало підставою для його виправдання, стверджує суд.
Нагадаємо, що догхантера Олексія Святогора київський суд виправдав 18 січня. Його підозрювали у створенні продукції, що пропагує культ насилля і жорстокості – він розповсюджував у соцмережах відео, на яких він закликав до отруєння безпритульних собак
Олексія Святогора затримали ще 8 червня 2018 року. Проте догхантера затримали не за розправу над тваринами, а за поширення інформації про свою діяльність.
Він не приховував і неодноразово підтверджував отруєння собак, збирав послідовників серед мисливців, закликав на телеефірах та в соцмережах підтримувати його діяльність. За оцінками зоозахисників, на його рахунку від 500 до 3000 убивств тварин.