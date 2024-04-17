Рівненський апеляційний суд змінив вирок чоловіку за вбивство водія маршрутки №47

Рівненський апеляційний суд виніс вирок мешканцю Рівненщини за вбивство з необережності. Ігор Лук'янчук під час конфлікту вдарив водія маршрутки, внаслідок чого той впав, важко травмував голову, і за декілька тижнів помер у лікарні. Районний суд призначив обвинуваченому три роки іспитового терміну, а апеляційний суд скасував попередній вирок і присудив два роки виправних робіт за місцем роботи з відрахуванням у дохід держави 20% із суми заробітку щомісяця.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, інцидент стався ввечері 7 червня 2021 року в селі Вересневе. Біля місцевого магазину Ігор Лук'янчук зустрів водія маршрутки №47, який, за його словами, зранку не забрав пасажирів на зупинці, серед яких була і матір обвинуваченого.

«Під час розмови, яка тривала близько 5 хвилин, виник конфлікт, в ході якого водій почав висловлюватись до нього образливо та нецензурно. Він не стримався та вдарив [водія] правою рукою в нижню щелепу, від чого той впав на землю», – описав події того дня Ігор Лук'янчук.

Внаслідок удару об асфальт 56-річний потерпілий отримав важку травму голови і згодом помер у медзакладі.

Дружина та син загиблого просили призначити обвинуваченому суворе покарання. Відомо, що він надсилав їм поштою гроші, але приймати їх вони не захотіли. Натомість через суд вимагали сплатити по 400 тис. грн моральної шкоди.

Рівненський районний суд взяв до уваги як пом'якшуючу обставину те, що чоловік раніше не мав судимостей, намагався примиритись з потерпілими та розкаявся у вчиненому. Суддя Михайло Таргоній призначив Ігорю Лук'янчуку три роки іспитового терміну. Крім того, обвинувачений мав заплатити сумарно 350 тис. грн моральної компенсації родичам загиблого. Однак, потерпілі подали апеляцію.

Після повторного розгляду справи суддя Рівненського апеляційного суду Олег Полюхович визнав Ігоря Лук’янчука винним за ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність), скасував попередній вирок і призначив новий – два роки виправних робіт за місцем роботи обвинуваченого з відрахуванням у дохід держави 20% із суми заробітку щомісяця.