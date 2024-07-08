Аргентина заявила, що підтримуватиме Україну та Ізраїль у їхніх війнах

Аргентина ухвалила рішення надіслати військову допомогу Україні. На конгресі правих сил Латинської Америки в Бразилії представник уряду Аргентини обґрунтував рішення «підтримати Україну та Ізраїль у їхніх війнах», пише Polskie Radio у понеділок, 8 липня.

«Ми повинні бути на боці країн, які захищають свою свободу та демократію», – сказав представник аргентинського уряду.

За словами міністра оборони Аргентини Луїса Альфонсо Петрі, Аргентина вирішила подати заявку на вступ до НАТО, закупити бойові літаки F-16 замість китайських машин і надати зброю Україні, необхідну для ведення війни з Росією.

«Ми не можемо залишатися нейтральними в цій ситуації. Ми повинні бути на боці країн, які захищають свою свободу та демократію», – сказав Петрі та додав, що Аргентина вирішила взяти участь у мирному саміті Києва.

Додамо, Аргентина входить до Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Також країна є однією з підписанток комюніке Глобального саміту миру у Швейцарії. Утім у червні цього року пресслужба президента Аргентини Хавʼєра Мілея повідомила, що країна не збирається «надавати будь-яку військову підтримку або будь-яким чином втручатися у військовий конфлікт». Аргентина пообіцяла Україні гуманітарну та матеріально-технічну підтримку.