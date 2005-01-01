Астрологи прогнозують наступного року початок вирішення питання Криму

Можливо, держави піднімуть питання Криму. А це згодом призведе до завершення війни. Попри те, українцям доведеться берегти власні заощадження і, ймовірно, більше ходити пішки – навіть на роботу. Такі прогнози політологів, економістів та астрологів на наступний рік. Нам буде важко, але це загартує нас духовно. Та що найприємніше, 2018-ий – рік спокою, затишку і сім’ї. А з неї, як відомо, і починається держава.

Ми запитали львів’ян, чого вони бажають на наступний рік.

«Реалізувати себе. І щоб війна закінчилася. Щоб був нарешті мир в Україні».

«Хочу мотоцикл купити. Хонду».

«Щоб люди не ворогували, були мирними і розуміли, що ми були єдиною Україною».

«Щоб мали повні кишені грошей. Здоров’я і грошей. Щоб зміни відбулися в країні. Війни щоби не було».

«Щоб наша Україна цвіла і щоб не було тих олігархів. Щоб ми не носили торби на базари. Бо ми -пенсіонери. А пенсія – 1,5 тис. грн».

Чи перестануть пенсіонери «виживати» на мізерну пенсію? Ні, кажуть експерти. Бо наступний рік, певні економісти, буде важким і болючим.

«Цей рік буде визначальним: чи ми все ж підемо правильним шляхом, чи будемо «підвисати», – розповів експерт з економіки Ростислав Слав'юк.

За п’ять років від Революції Гідності, коли українці чекатимуть результатів за таку жертву кров’ю, уряд змушений буде робити перші кроки реформ. Вони будуть ефективні, кажуть економічні експерти. Та простим громадянам доведеться переадаптовуватися: щонайперше зміниться плата за медицину та проїзд. Щодо долара, то вартість його коливатиметься від 27 до 31,5 грн. Тому люди і далі залишатимуться на заробітках. А таких зараз – 5 мільйонів українців.

«Ті витрати, які в нас будуть у цьому році, вони часто нас будуть просто шокувати. Треба буде це просто обліковувати, почати вчитися рахувати. На чомусь доведеться економити ще більше. Я би так сказав, може, доведеться економити на поїздках, бо буде дорого, бо проїзд на всі види транспорту зростатиме суттєво. Тому доведеться просто все рахувати», – уточнив Ростислав Слав'юк.

У Верховній Раді наступного року, ймовірно, далі чубитимуться. Тому буде цікаво. Адже попереду – вибори. У березні 2019 – президентські, а в жовтні – парламентські. Отож партії знову наввипередки кидатимуть гасла та демонструватимуть свою причетність до реформ. Ймовірно, загостряться й дії на війні. Адже вже у березні в Росії, тобто у Путіна, – президентські вибори.

«Не треба забувати про той ризик, що війна насправді може перейти не просто у фазу замороження конфлікту, а й розгортання конфлікту. Ми можемо бачити чи не бачити передумови, але цього не треба відкидати. І якщо, не дай Боже, війна почне розгортатися, ми маємо бути до цього готові. Попри те, я думаю, фактор війни консолідуватиме країну», – розповіла політичний експерт Оксана Дащаківська.

Про загострення якихось конфліктів уже навесні говорять і зірки. Хоча Сатурн в сузір’ї Козерога свідчить, що наші цьогорічні досягнення стабілізуються.

«Найбільше, підозрюю, що це буде пов’язано з якимись територіями. Можливо, з Кримом. Може бути початок вирішення цього питання. Рік не обіцяє бути результативним у цьому плані. Результатів тієї роботи не буде видно ще, але початок роботи в цьому напрямку повинен стартувати. Коли почне вирішуватися питання за територію, тоді питання війни буде вирішуватися разом із ним», – пояснив астролог Ярослав Буфан.

А Юпітер в Скорпіоні наступного року принесе нам розвиток духовності, успіх. Якщо цей рік вимагав від нас відповідальності і нових дій, то 2018-ий буде більш домашнім. У сім’ях пануватиме спокій та затишок. Тим паче, що 2018-ий – рік Собаки.

«Наступний рік має бути веселий і добрий. Я так думаю, дивлячись на свою чотиримісячну собаку Рессі. Вона ніколи не сидить на місці. Туди-сюди бігає. І дає себе любити. Притулиться, поцьомає», – додала Наталя, власниця Рессі.