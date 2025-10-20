Поки що в області не застосовують аварійних відключень

В акціонерному товаристві «Тернопільобленерго» повідомили, що змінили черги в аварійних графіках відключень електроенергії. Відтепер замість шести черг на Тернопільщині діятимуть десять.

У компанії повідомили, що оновлений графік передбачає розподіл споживачів на 10 черг, які включають як побутових, так і промислових споживачів. Однак у графіку також враховані вулиці населених пунктів, які під’єднані до об’єктів критичної інфраструктури і не можуть бути відключені.

Енергетики області зауважили, що згідно з вказівками НЕК «Укренерго», можуть застосовуватися всі 10 черг або лише певна частина, залежно від ситуації в енергетичній системі України.

Детальну інформацію про черги можна переглянути за посиланням на сторінці «Тернопільобленерго». У таблиці наведено перелік населених пунктів та вулиць, закріплених за кожною з черг.