На Тернопільщині збільшили кількість черг у графіках аварійних відключень
Раніше на Тернопільщині діяло шість черг
В акціонерному товаристві «Тернопільобленерго» повідомили, що змінили черги в аварійних графіках відключень електроенергії. Відтепер замість шести черг на Тернопільщині діятимуть десять.
У компанії повідомили, що оновлений графік передбачає розподіл споживачів на 10 черг, які включають як побутових, так і промислових споживачів. Однак у графіку також враховані вулиці населених пунктів, які під’єднані до об’єктів критичної інфраструктури і не можуть бути відключені.
Енергетики області зауважили, що згідно з вказівками НЕК «Укренерго», можуть застосовуватися всі 10 черг або лише певна частина, залежно від ситуації в енергетичній системі України.
Детальну інформацію про черги можна переглянути за посиланням на сторінці «Тернопільобленерго». У таблиці наведено перелік населених пунктів та вулиць, закріплених за кожною з черг.