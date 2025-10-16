Станом на 16 жовтня в області не застосовано відключень

На Тернопільщині наразі не запроваджували графіки погодинних відключень електроенергії. Однак в області готуються до можливих відключень електроенергії, які діяли минулого року. Це пов’язано з тим, що Росія зараз активно обстрілює енергосистему в центральних та східних регіонах. Наразі електрики просять споживачів економно використовувати електроенергію.

Нагадаємо, 15 жовтня НЕК «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії по всій території України через складну ситуацію в енергосистемі. «Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру», – повідомило «Укренерго». Компанія також закликала українців, в яких поки є електроенергія, до ощадливого споживання.

Яка ситуація з відключеннями на Тернопільщині

В АТ «Тернопільобленерго» повідомили, що станом на 16 жовтня в області не застосовано відключень, а аварійні графіки, які ввели увечері 15 жовтня, скасовані. Однак нагадали, що усі електродільниці розділені на 6 груп відключення. Щоб дізнатися номер групи, до якої належить ваше місто та вулиці, треба ввести пошукові дані в спеціальному розділі сайту «Тернопільобленерго».

