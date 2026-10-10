Міністр з питань зміни клімату та енергетики Австралії Кріс Боуен

Австралія не купуватиме російське пальне та зберігатиме заборону на його імпорт, попри рішення президента США Дональда Трампа сприяти поверненню російського дизеля на світовий ринок. Про це 10 жовтня на пресконференції заявив міністр з питань зміни клімату та енергетики Австралії Кріс Боуен, пише Bloomberg.

«Нам не потрібне російське пальне в Австралії, і ми його не хочемо. Ми не хочемо, щоб Владімір Путін отримував вигоду від цієї війни на Близькому Сході. Що роблять Сполучені Штати, це їхня справа, але ми не змінюватимемо свій підхід», – заявив Кріс Боуен.

За його словами, запасів бензину в Австралії вистачить на 43 дні, а дизельного пального – на 31 день.

9 жовтня Дональд Трамп оголосив, що після розмови з російським диктатором Владіміром Путіним домовився про тимчасове постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Для цього Міністерство фінансів США має видати Москві тимчасову ліцензію, яка дозволить здійснювати відповідні поставки попри чинні санкційні обмеження. За оприлюдненими даними, йдеться про понад 300 тис. тонн дизелю, які мають постачити негайно, ще 500 тис. тонн у листопаді та один мільйон тонн згодом.

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Bloomberg зазначає, що Трамп співпрацює з Путіним, щоб повернути російський дизель на світові ринки. Цей крок може послабити багаторічні санкційні обмеження. Водночас Білий дім шукає способи стримати стрімке зростання цін на пальне напередодні проміжних виборів у США.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Axios розкритикував рішення президента США дозволити Росії експортувати дизельне пальне та назвав домовленість між Вашингтоном і Москвою нечесною. За його словами, Київ готовий погодитися на послаблення енергетичних санкцій проти РФ лише за умови взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.