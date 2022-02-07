Австралія вперше з початку пандемії відкриє свої кордони для вакцинованих проти коронавірусу туристів. Про це пише Reuters з посиланням на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона.

Як повідомляється, подорожі для вакцинованих дозволять з 21 лютого.

Для цього потрібно пройти повний курс щеплень проти коронавірусу. Послаблення обмежень не стосуватимуться невакцинованих людей.

Нещепленим потрібно буде відбувати самоізоляцію в готелі та заповнювати заявку перед поїздкою. І навіть це можна буде робити у разі отримання персонального дозволу на в'їзд.

Зазначається, що відкриття кордонів для вакцинованих зможе значно допомогти туризму, який сильно постраждав в Австралії після запровадження обмежень у березні 2020 року. За підрахунками чиновників, з початку пандемії через обмеження на міжнародний і внутрішній туризм країна втратила 72 млрд доларів США.

Уряд Австралії закрив міжнародний кордон для всіх, окрім громадян і жителів країни, в березні 2020 року. Водночас у грудні країна почала дозволяти в'їзд у країну кваліфікованим мігрантам, іноземним студентам та туристам. Після поширення штаму «Дельта» у 2021 році країна дещо змінила стратегію та почала послаблювати обмеження всередині країни для власних громадян, роблячи наголос на вакцинації проти коронавірусу.