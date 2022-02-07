Протести в столиці Канади тривають з 28 січня

Влада канадської столиці Оттави оголосила на своїй території надзвичайний стан через тривалі протести проти Covid-обмежень.

Мер Оттави Джим Уотсон заявив, що протестувальники становлять «серйозну небезпеку і загрозу для безпеки жителів», тому було вирішено запровадити такі заходи, пише «Укрінформ» з посиланням на офіційну заяву, опубліковану мерією міста.

«Це також дає муніципальній владі більшу гнучкість для підтримання надання важливих послуг жителям та відкриває шлях до більш гнучкого процесу закупівель, що може знадобитися для придбання обладнання для невідкладних служб», – заявили у мерії.

Як повідомляє Reuters, в акції протесту беруть участь тисячі далекобійників та інших протестувальників, які вимагають скасувати обовʼязкову вакцинацію та інші обмеження для водіїв, які перетинають кордон зі США, сотні вантажівок стоять біля парламенту Канади.

За оцінками поліції, в акціях беруть участь до 10 тис. осіб, правоохоронці виписують штрафи, проте визнають, що не мають достатньо ресурсів, щоби зупинити акцію протесту.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції, разом із сім’єю виїхав із свого будинку в центрі Оттави з міркувань безпеки. Водночас Трюдо виключає залучення військових для розгону протесту.

Сайт «Бабель» нагадує, що акція протесту далекобійників «Колона за свободу» розпочалася 23 січня у Ванкувері. Звідти вантажівки вирушили до столиці Канади, дорогою до них долучалися десятки нових учасників.

28 січня протестувальники прибули до Оттави, де стали табором біля будівлі парламенту у центрі міста. Більшість людей підтримують протестувальників, проте є і ті, які вийшли на мітинг, вимагаючи припинити акцію, бо гудки далекобійників та гучна музика заважають місцевим мешканцям.

У середині січня Канада та США затвердили вимогу про обов’язкову вакцинацію для людей, які перетинають кордон. Невакцинованим далекобійникам зі США заборонено в’їжджати до Канади, а їхні канадійські колеги зобов’язані після повернення зі Сполучених Штатів перебувати на 14-денному карантині.