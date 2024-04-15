Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відмовився від негайного удару по Ірану у відповідь, після розмови з президентом США Джо Байденом. Про це пише New York Times із посиланням на ізраїльських чиновників.

За словами співрозмовників видання, 14 квітня Міністерство оборони Ізраїлю повинно було обміркувати, як відповісти на атаку Ірану. Джерела додали, що одну з можливих реакцій – удар у відповідь, який запропонували деякі представники відомства – скасували після телефонної розмови Нетаньягу з Байденом, а також через те, що удари завдали порівняно незначної шкоди.

Як зазначає Times of Israel із посиланням на високопосадовця з адміністрації Байдена, президент США під час розмови з ізраїльським прем’єром сказав, що Ізраїль повинен «уважно та стратегічно подумати про ризик ескалації», проте Вашингтон не виступав проти військової відповіді.

Видання додає, що після кількох годин обговорення військовий кабінет ще не вирішив, як і коли відповісти на ракетну та безпілотну атаку Ірану.

Водночас видання Axios пише, що рішення Байдена сказати прем’єр-міністру Ізраїлю про те, що США не підтримають будь-яку контратаку Ізраїлю проти Ірану, спричинила шквал критики як з боку республіканців, так і з боку демократів.

Так, колишній радник з національної безпеки президента Дональда Трампа, республіканець Джон Болтон назвав позицію Байдена «соромом для Сполучених Штатів».