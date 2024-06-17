Після втручання БЕБ у медзакладі оголосили новий тендер

Центральна міська клінічна лікарня Ужгородської міської ради скасувала тендер на капітальний ремонт приміщень із влаштуванням ангіографічної системи. БЕБ не дозволило лікарні укласти договір на 5,8 млн грн з компанією, яку створили за місяць до проведення торгів.

У Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області не називають медзаклад, в якому виявили порушення. Однак за інформацією Prozzoro, йдеться про Центральну міську клінічну лікарню Ужгородської міської ради, яка у травні оголосила тендер на капітальний ремонт приміщень із влаштуванням ангіографічної системи з очікуваною вартістю 5,83 млн грн.

Єдиним учасником торгів стало ТОВ «Сіті Павер Буд», яке за даними Youcontrol зареєстроване у квітні 2024 року у квартирі на вулиці Сергія Мартина в Ужгороді. Власником компанії є Ярослав Мигалко – один з учасників ГО «Карпатський Єврорегіон-Закарпаття». Очолює громадську організацію екс-депутат Ужгородської міської ради Володимир Химинець.

«Аналітики Теруправління виявили порушення під час проведення тендеру на капітальний ремонт приміщень лікарні. Переможець торгів не надав документи для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, зокрема наявності досвіду виконання аналогічних робіт. Крім того, згадана компанія була створена за місяць до участі в тендері», – інформують у БЕБ.

За рекомендацією Бюро економічної безпеки Ужгородська ЦМКЛ скасувала рішення про визнання ТОВ «Сіті Павер Буд» переможцем тендеру та оголосила нову закупівлю капремонту із влаштуванням ангіографічної системи вартістю 5,8 млн грн. Охочі взяти участь у тендері можуть подати свої пропозиції до 25 червня.