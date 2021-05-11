Покупки онлайн – це безпечний та зручний спосіб придбати необхідні речі. Сьогоднішні умови життя через пандемію диктують нові умови – у сфері роботи, відпочинку і, зокрема, покупок. Мова не лише про речі щоденного вжитку, а й про важливе зараз – ліки.

Оскільки правило «залишатись вдома» досі актуальне, «Нова пошта» пропонує доставку медикаментів з аптек додому, а вартість послуги дорівнює ціні доставки у відділення. Так компанія заохочує людей піклуватись про свою безпеку та цінувати час.

«Суть акції полягає в тому, що люди можуть замовити ліки з доставкою додому за ціною доставки у відділення. Це безпечніше та надійніше, адже кур'єр доставляє товари додому», – пояснила керівниця відділення «Нової пошти» №55 (м. Львів) Ксенія Лауцевичус.

Тож тепер не потрібно йти у відділення «Нової пошти», бо ваше замовлення доставлять за вказаною адресою, а сума знижки буде залежати від ваги посилки.

«У період карантину люди почали більше користуватися послугами онлайн. Бо це стало зручно і вигідно. Ми доставляємо посилку за вказаною адресою і у зручний для клієнта час. Таких доставок побільшало, в тому числі лікарських засобів, засобів особистої гігієни і дитячих товарів», – розповів кур'єр адресної доставки у Львові Ігор Онишко.

Щоб скористатися знижкою, необхідно зробити онлайн-замовлення. В акції беруть участь 26 популярних мереж аптек. Перелік можна знайти на сайті «Нової пошти». Як тільки аптека підготує замовлення, їх відправляють до терміналів «Нової пошти». Звідти уже кур'єри розвозять посилки клієнтам.

Як повідомили у «Новій пошті», акція на кур'єрську доставку ліків з аптек діятиме до кінця травня.

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