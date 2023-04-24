Росіяни можуть почати наступ на кількох напрямках з покращенням погоди

З покращенням погодних умов в Україні російські сили можуть піти у наступ на кількох ділянках воєнних дій. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю «Голосу Америки».

За його словами, Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для власного контрнаступу.

«Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести», – розповів Кірбі.

Кірбі перелічив потреби ЗСУ на сьогодні, серед яких назвав бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, матеріально-технічне забезпечення.

«Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також», – розповів представник Білого дому.

До слова, раніше військова розвідка Великої Британії підсумувала, що плани начальника генерального штабу ЗС Росії Валерія Герасимова розширити підконтрольні території Донбасу під час зимового наступу зазнали невдачі.