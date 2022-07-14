Прикордонні служби російського сателіта Білорусі отримали негласну вказівку не перешкоджати контрабанді на кордонах з Україною, Польщею та Литвою. Це пов'язане з різким погіршенням фінансової ситуації від санкцій. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Командуванню державного прикордонного комітету Білорусі керівництво країни надало негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою», – зазначили в ГУР.

Як стверджують в ГУР, на такий крок влада Білорусі пішла через різке погіршення фінансової ситуації від санкцій країн Заходу. Мінськ сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. Найперше – тютюнових виробів місцевих виробників.

«У такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок білорусі (а надалі і РФ) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада Білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС», – зазначили в українській розвідці.

Своєю чергою прикордонні відомства Литви і Польщі уже заявили про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що білоруський прикордонник перейшов на бік України.

Затриманий прикордонник стверджує, що він втік, щоб доєднатися до Сил оборони України.