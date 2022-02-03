Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях «Литовської залізниці», заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз.

За його словами, таке рішення ухвалили у віповідь на запроваджену Литвою заборону транзиту білоруських товарів через порти цієї країни, пише державна білоруська агенція БЕЛТА.

Раніше Литва припинила транзит продукції підсанкційного «Білоруськалію». У відповідь Мінськ пообіцяв симетричну відповідь.

«Ми ухвалили рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, які прямують залізничним транспортом, завантажених на станціях “Литовської залізниці”», – йдеться у заяві білоруського відомства.

Через територію Білорусі таких вантажів перевозиться близько 1,5-1,6 млн тонн на суму понад 1 млрд доларів щорічно.

Як свідчать дані консалтингової групи «А-95», у 2021 року частки литовського дизпалива та бензину на українському ринку становили 9% та 11% або 691,4 тис т та 262,2 тис т відповідно.

Як пояснює «Економічна правда», «Литовська залізниця» з 2018 року мала договір з «Білоруськалієм», що мав діяти до кінця 2023 року. Відповідно до угоди, через Литву та Клайпедський порт перевозили близько 11 млн тонн білоруських добрив.

У серпні 2021 року «Білоруськалій» потрапив під санкції Сполучених Штатів проти режиму Олександра Лукашенка. Заборона набула чинності 8 грудня, але литовська залізниця продовжила транзит поташу через наявність дійсного контракту і передплати на найближчі місяці.

Ця ситуація викликала суспільний резонанс у Литві, одній із найрішучіших у Європі критиків порушень прав людини в Білорусі; у певний момент допускали навіть відставку уряду.

Литовська комісія з моніторингу стратегічних галузей визнала, що контракт залізниці з «Білоруськалієм» становить загрозу національній безпеці. У січні 2022 року уряд підтвердив цей висновок та постановив, що контракт має бути розірваний з 1 лютого.

«Білоруськалій» вже оскаржив у литовському суді обидва рішення.