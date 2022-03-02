Росія використовує Білорусь, як плацдарм для наступу

Білоруське об’єднання колишніх співробітників силових структур для протидії режиму Лукашенка – BYPOL, повідомило про знищення двох шаф управління на ділянках обслуговування Барановицького та Гомельського відділення Білоруської залізниці. Про це йдеться у повідомленні BYPOL в Telegram.

Як повідомляється, подія сталася ще у ніч на 1 березня. Тоді учасники об'єднання BYPOL знищили дві шафи управління, чим вони викликали збій роботі світлофорів та стрілочних переводів, що призвело до блокування руху на цих ділянках залізниці.

Окрім того, на ділянці Могилевського відділення Білоруської залізниці сталося замикання рейкових ланцюгів. Внаслідок цього російська залізниця заборонила рух рухомого складу, у тому числі й військових ешелонів, на білоруській території у нічний час.

Тим часом білоруські машиністи масово відмовляються від керування локомотивами та виїзду на перегін.

«У наших силах робити реальні справи, щоб звільнитися від окупації російських військ та відновити добре ім'я наших предків. «Рейкова війна» – це знання, яке нам дісталося у спадок, це те, що ми вміємо та що під силу кожному з нас», – йдеться у повідомленні.

Крім того, «УП Стрічка» з посиланням на білоруське телебачення – «Белсат TV» інформує, що білоруси блокують рух залізниці для того, щоб ускладнити переміщення вантажів воєнного призначення. Внаслідок цього на Мінському вокзалі утворилися черги.

Нагадаємо, що Білорусь, будучи сателітом РФ, надає допомогу у розміщенні на своїй території російських військ та озброєння. За даними Міноборони України, Білорусь своїми військами може підтримати російських окупантів у війні проти України.

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