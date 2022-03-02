Україна готується до можливого нападу військ з боку Білорусі

Республіка Білорусь, будучи сателітом РФ, надає допомогу у розміщенні на своїй території російських військ та озброєння. За даними Міноборони України, Білорусь своїми військами може підтримати російських окупантів у війні проти України.

«З території РБ з 24 лютого 2022 року систематично наносяться ракетні удари по військовим та цивільним об’єктам. На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та розташовані в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України. Протягом поточної доби, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Крім того, помічнно рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ», – йдеться у повідомленні Міноборони України вночі, 2 березня.

Також Міноборони попереджає, що російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

«В зв’язку з тим, що противнику не вдається досягти поставлених цілей, за рахунок суттєвого опору ЗС України та супротиву патріотично налаштованого цивільного населення, він перейшов до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об’єктів», – повідомляє Міноборони. Нагадаємо, 1 березня російські війська завдали ракетний удар по телевежі міста Києва.

Раніше українська розвідка повідомила про можливі провокації з боку Росії для виправдання введення білоруських військ.

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