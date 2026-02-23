Унаслідок падіння підпірної стіни пошкоджені автомобілі

У понеділок, 23 лютого, поблизу бізнес-центру «Голоско» на вул. Під Голоском, 2а у Львові обвалилася бетонна підпірна стіна та пошкодила припарковані автомобілі.

За даними львівської мерії, інцидент стався близько 5:00 ранку на вул. Під Голоском, 2. Там обвалилася частина підпірної стінки. Унаслідок цього пошкоджено автомобілі на паркувальному майданчику поруч. Як видно з оприлюднених фото, серйозних пошкоджень зазнали щонайменше шість автомобілів.

«Попередня причина обвалу — надмірна вологість, що спричинила замокання та тріщини у стінці», – зазначили в мерії.

На місці працює поліція. Прибули орендарі земельної ділянки, де розташована стінка, та орендар паркінгу. Також викликали представників страхових компаній для оформлення страхових випадків і відшкодування збитків.