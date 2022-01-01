Аварія трапилася на трасі між Соснівкою та Бережанами

На львівській обʼїзній мікроавтобус на смерть збив чоловіка. Водій автобуса з місця аварії втік. Про ДТБ на трасі Київ – Чоп поблизу Соснівки повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Аварія трапилася у суботу, 1 січня, близько 18:00. Попередньо мікроавтобус Renault на смерть збив чоловіка й утік із місця аварії. ZAXID.NET наразі не вдалось підтвердити інформацію про аварію в поліції. Усіх, хто був свідком аварії, просять повідомити на оперативну лінію 102.

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