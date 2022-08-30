46-річний чоловік сидів на колії та не реагував на звукові сигнали потяга

У селі біля Львова пасажирський поїзд збив 46-річного чоловіка, який сидів на колії та не реагував на звукові сигнали. Як повідомила Нацполіція Львівщини, унаслідок наїзду чоловік загинув.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія трапилась 29 серпня близько 11:30 на залізничній станції «Вибранівка» в однойменному селі.

Як попередньо встановили правоохоронці, швидкісний поїзд сполученням «Івано-Франківськ - Львів», рухаючись у напрямку Львова, здійснив наїзд на 46-річного мешканця одного з сіл Львівського району, який сидів на колії та на звуковий сигнал не реагував. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

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