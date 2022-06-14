Легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршруткою

У передмісті Львова у ДТП потрапили легковий автомобіль та рейсовий автобус 180А, який курсує в Дубляни. В аварії постраждала пасажирка маршрутки.

ДТП трапилася близько 14:00 у с. Малехів, що на виїзді зі Львова. Як інформує Варта-1, водій автомобіля Volvo виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автобусом.

У прес-службі патрульної поліції Львова ZAXID.NET повідомили, що внаслідок зіткнення постраждала 55-річна пасажирка автобуса, мешканка Золочівського району. Інформація щодо стану її здоров’я ще уточнюється.

Причини аварії встановлять слідчі.