Біля Львова у ДТП постраждала пасажирка рейсового автобуса
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршруткою
У передмісті Львова у ДТП потрапили легковий автомобіль та рейсовий автобус 180А, який курсує в Дубляни. В аварії постраждала пасажирка маршрутки.
ДТП трапилася близько 14:00 у с. Малехів, що на виїзді зі Львова. Як інформує Варта-1, водій автомобіля Volvo виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автобусом.
У прес-службі патрульної поліції Львова ZAXID.NET повідомили, що внаслідок зіткнення постраждала 55-річна пасажирка автобуса, мешканка Золочівського району. Інформація щодо стану її здоров’я ще уточнюється.
Причини аварії встановлять слідчі.
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