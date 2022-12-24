У ДТП зіткнулись автомобілі Seat Ibiza та Ford Fusio

Зранку суботи, 24 грудня, біля Підберізців, що неподалік Львова трапилась ДТП між двома легковиками. Внаслідок зіткнення загинула 57-річна пасажирка однієї з машин.

Як повідомляє поліція, ДТП трапилась близько 7:00 автодорозі Тернопіль-Льві» неподалік села Підберізці Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Seat Ibiza під керуванням 58-річного чоловіка та Ford Fusio, яким керувала 29-річна жінка. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Seat Ibiza, 57-річна жінка, отримала травми, від яких померла на місці події.

Водії транспортних засобів отримали травми та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.