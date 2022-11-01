Нову тармвайну зупинку облаштують на вул. Городоцькій між Оперним театром і ТЦ «Магнус»

Біля Оперного театру у Львові облаштують острівцеву трамвайну зупинку. Відповідне рішення прийняла міська комісія з безпеки дорожнього руху (КБДР) на засіданні у вівторок, 1 листопада, повідомляє «Твоє місто».

Згідно з прийнятим рішенням, трамвайну зупинку облаштують на вул. Городоцькій між ТЦ «Магнус» та Оперним театром. Встановити нову зупинку мають до 1 квітня 2023 року, перед цим ще мають розробити проект.

Водночас КБДР прийняла рішення перенести трамвайну зупинку «Старий Ринок», що на початку вул. Богдана Хмельницького. Зупинку перенесуть на 100 метрів, ближче до церкви Святого Миколая. Заміну знаків тут проведуть до квітня наступного року, в комплексі з реалізацією зупинки біля Оперного театру.