Смугою руху біля підпірної стінки на вул. Бандери знову курсує транспорт

У Львові відкрили смугу руху біля підпірної стінки на вул. Бандери. З понеділка, 19 грудня, трамвайні маршрути №1 та №2 повернулися на свої звичні маршрути, повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

Смугу руху на вул. Бандери перекрили близько 4 місяців у зв’язку з демонтажем аварійної підпірної стінки. До сьогоднішнього дня два трамвайних маршрути курсували за зміненими схемами руху.

Проте з 19 грудня трамваї №1 та №2 відновили рух за звичними маршрутами. трамваї №1 та №2 у напрямку «від центру» курсують через площу Ринок, вулиці Дорошенка, Коперника на вул. Бандери (№1) та Коновальця (№2). Сьогодні на маршрутах курсують шість трамваїв №1 із орієнтовним інтервалом 10 хв. та всім трамваїв №2 із орієнтовним інтервалом 8 хв.

У «Львівавтодорі» додають, що стару підпірну стінку на вул. Бандери повністю демонтовано. Щоб укріпити пагорб біля Органного залу, облаштовано нову стінку, поверх цієї стінки залишається зробити земляний схил зі зеленими насадженнями. Через погодні умови наразі ці роботи призупинені.