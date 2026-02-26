Внаслідок ДТП літня жінка загинула на місці

На Львівщині водійка Opel Astra спричинила смертельну ДТП, у якій загинула 83-річна жінка. Про це повідомила пресслужба поліції.

ДТП трапилась 25 лютого, близько 19:20, на трасі Стрий – Івано-Франківськ у селі Миртюки Стрийського району. За версією слідства, 23-річна мешканка Івано-Франківської області за кермом автомобіля Opel Astra наїхала на 83-річну пішохідку зі Стрийського району. Від отриманих внаслідок ДТП літня жінка загинула на місці події.

За фактом аварії слідчі відділу відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водійці загрожує від трьох до восьми років обмеження волі.