31-річного нападника затримала поліція

У п’ятницю, 25 жовтня, поблизу вокзалу в Стрию на Львівщині сталася бійка між двома незнайомцями – 66-річним та 31-річним чоловіками. Унаслідок побиття старший помер.

За даними поліції Львівщини, близько 12:30 поблизу вокзалу в Стрию між 66-річним місцевим мешканцем та 31-річним жителем одного з сіл Стрийського району виник конфлікт. Чоловіки не були знайомі між собою раніше. Під час сварки 31-річний нападник завдав кілька ударів рукою по голові потерпілому. Від отриманих травм той втратив свідомість та помер на місці події. Перехожі сповістили про інцидент в поліцію. Нападник з місця події втік.

Правоохоронці оперативно розшукали його за описом від очевидців. Затриманому готують підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 2 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до10 років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.