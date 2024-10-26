Інцидент стався під час спільної поїздки чоловіка та дітей в тролейбусі

Личаківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину, який вдарив малолітнього хлопця під час поїздки в тролейбусі. Конфлікт виник через те, що хлопець разом зі своїми друзями голосно шуміли та сміялися. За побиття винуватцю присудили 850 грн штрафу.

За матеріалами справи, інцидент стався 8 вересня увечері близько 18:40 під час поїздки в тролейбусі. Малолітній хлопець з друзями голосно викрикували та сміялися, що не сподобалося обвинуваченому Володимиру Г. У вироку не вказано точний вік постраждалого, однак, відповідно до закону, малолітньою вважається людина, яка не досягла 14 років.

У суді обвинувачений пояснив, що зробив дітям зауваження, на яке вони не відреагували. Натомість малолітній хлопець висловився до нього нецензурним словом, після чого він дав йому ляпаса рукою по обличчю, чим спричинив постраждалому фізичний біль.

Володимир Г. у своєму вчинку розкаявся, попросив вибачення у потерпілого та просив суд суворо його не карати.

Призначаючи покарання, суд врахував те, що Володимир Г. є учасником АТО, перебував на диспансерному обліку з приводу психоневрологічного захворювання (змішаний тривожно-депресивний розлад), а з серпня 2015 року перебуває на обліку у КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень» через розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.

Суддя Роман Грицко визнав Володимира Г. винним у побоях (ч. 1 ст. 126 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді штрафу 850 грн. На вирок ще може бути подана апеляція.