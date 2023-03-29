Фронтовий бомбардувальник Су-24М

Українські захисники на бахмутському напрямку збили бомбардувальник росіян Су-24М. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил.

«28 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталось це близько 13:30 за київським часом на Бахмутському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше 15 березня, бійці 93-ї бригади Збройних Сил України збили російський бомбардувальник Су-24. Захисники ліквідували літак в Бахмуті Донецької області.

Зауважимо, що бомбардувальник Су-24М призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у простих та складних метеоумовах, вдень та вночі, зокрема на малих висотах з прицільним враженням наземних і надводних цілей.

За час повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили 306 літаків окупантів.