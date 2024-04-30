Підприємець торгував одягом та взуттям і був на спрощеній системі оподаткування

На Закарпатті передали до суду кримінальну справу проти місцевого підприємця, який, не оформивши працівників, завдав державі мільйон гривень збитків. За підроблення документів йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 30 квітня, підприємець торгував одягом та взуттям і був на спрощеній системі оподаткування. У 2022-2023 роках у нього працювали не оформлені робітники.

«Своєю чергою підприємець подав завідомо неправдиві відомості до Державної податкової служби. У бухгалтерській документації він не відобразив суми доходу нарахованого на користь платників податків-фізичних осіб та утриманого з них податку. Така незаконна діяльність завдала державі 1 млн гривень шкоди», – інформують у БЕБ.

Під час досудового розслідування ФОП відшкодував завдані державі збитків у повному обсязі. За складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів йому загрожує від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.