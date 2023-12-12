Машини обладнані так, що в них можна проводити складні маніпуляції під час руху

У вівторок, 12 грудня, благодійний фонд компанії SoftServe «Відкриті очі» передав на фронт ще 25 автомобілів швидкої допомоги для евакуації поранених. Автомобілі передали в межах проекту «Drive for life: +100 Ambulances», що триває від лютого 2022 року, повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

Загалом БФ «Відкриті очі» з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передав на фронт вже 175 автомобілів швидкої допомоги. Усі вони обладнані дефібриляторами, апаратами штучної вентиляції легень, кисневими концентраторами та іншим на запит військових.

«Деякі машини обладнані так, що в них можна робити надскладні медичні маніпуляції під час руху транспорту та зберігати стабільний стан пораненого під час транспортування в лікарню чи стабілізаційний пункт», – розповів співзасновник, голова Ради директорів SoftServe Ярослав Любінець.

Наразі ціль проекту «Drive for life: +100 Ambulances» – передати на фронт 200 машин для евакуації поранених.

У компанії SoftServe також розповіли, що більше 250 її співробітників зараз служать в ЗСУ, а ще понад 500 – стали волонтерами та амбасадорами фонду «Відкриті очі». Загальна сума, яку компанія SoftServe використала для допомоги країні за час війни, сягає 850 млн грн.