В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство

Національний банк України заборонив єдиному акціонеру АТ «Мотор-Банк» В’ячеславу Богуслаєву використовувати право голосу за 100% акцій банку. Таке рішення було узгоджено через те, що НБУ визнав ділову репутацію Богуслаєва небездоганною.

Як повідомив у п’ятницю, 11 листопада, НБУ, Заборона діятиме протягом одного року. Підставою для ухвалення рішення стало отримання Нацбанком відомостей про наявність у Богуслаєва російського громадянства з 2000 року.

Відповідно до закону«Про банки і банківську діяльність», право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яка призначається Національним банком.

За даними НБУ, станом на 1 вересня «Мотор-Банк» перебував на 45 місці серед 67 українських банків за розміром активів – 2,27 млрд гривень.

Президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва у жовтні заарештували за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору. Підприємство «Мотор Січ» на час війни передали до Міністерства оборони.

Зазначимо, що, окрім російського громадянства, в Богуслаєва також знайшли нерухомість у Москві, яку він приховував.