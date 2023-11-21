Болгарія вирішила припинити імпорт російської сирої нафти з березня 2024 року, тобто на 6 місяців раніше ніж планувалося. Відповідне рішення уряду Болгарії ухвалене з метою завадити Росії обходити західні санкції, повідомило у вівторок, 21 листопада, Міненерго України з посиланням на болгарське видання The Sofia Globe.

Як повідомляється, відмова від російської нафти проходитиме у два етапи. З 1 січня наступного року, в країні призупинять квотування експорту, а вже з 1 березня – повністю припинять імпорт та переробку нафти з Росії.

Можливість обходу західних санкцій раніше дозволила Кремлю залучити додатковий 1 млрд євро на свої військові дії в Україні.

Міністр фінансів Болгарії Ассен Васильєв зазначив, що таке рішення є корисним, оскільки воно зупиняє експорт і гроші, які направляються в Росію, а також гарантує стабільність на внутрішньому ринку палива.

Раніше, Болгарія та інші країни Євросоюзу отримали виняток від заборони ЄС на імпорт російської сирої нафти до кінця 2024 року. Крім того, укладені домовленості призначені й для уникнення голосування щодо вотуму недовіри уряду, запланованого на 22 листопада 2023 року.

Країна пропускає мільйони барелів російської нафти на завод, що належить РФ і розташований на болгарській території. Після переробки завод переправляє очищені нафтопродукти за кордон, зокрема й до країн Євросоюзу. Однак у липні парламент Болгарії ухвалив рішення припинити концесію нафтового порту Росенець російському нафтовому гіганту «Лукойл». З 5 вересня порт перейшов в управління державного підприємства.