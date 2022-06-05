Бригада з Львівщини показала знищення російського складу з боєприпасами
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Відео знищення техніки та боєприпасів військові оприлюднили на офіційній сторінці 45 бригади
Українські військові успішно знищили ворожу техніку та склад з російськими боєприпасами. Відео оприлюднила 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ з Львівщини.
45 окрема артилерійська бригада ЗСУ спільно з 43 окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Тараса Трясила успішно знищили склад з боєприпасами ворога, а також велику кількість техніки.
Відео знищення техніки та боєприпасів військові оприлюднили на офіційній сторінці 45 бригади.
Нагадаємо, що нещодавно бійці 24-ї бригади з Львівщини також похвалились новою трофейною бойовою машиною російського десанту. Тепер вона виконуватиме бойові завдання ЗСУ.
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