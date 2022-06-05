Відео знищення техніки та боєприпасів військові оприлюднили на офіційній сторінці 45 бригади

Українські військові успішно знищили ворожу техніку та склад з російськими боєприпасами. Відео оприлюднила 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ з Львівщини.

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ спільно з 43 окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Тараса Трясила успішно знищили склад з боєприпасами ворога, а також велику кількість техніки.

Відео знищення техніки та боєприпасів військові оприлюднили на офіційній сторінці 45 бригади.

Нагадаємо, що нещодавно бійці 24-ї бригади з Львівщини також похвалились новою трофейною бойовою машиною російського десанту. Тепер вона виконуватиме бойові завдання ЗСУ.