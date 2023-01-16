Ключовим оперативним завданням у війні для України є створення нових боєздатних формувань, які зможуть використовувати тактичні успіхи для здійснення оперативних проривів. Таке ж завдання має і Росія. Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники пояснили свою позицію тим, що за останні шість тижнів Росія та Україна досягли лише важких та обмежених просувань на різних ділянках.

Зокрема, Сили оборони України продовжують поступово просувати лінію фронту на схід до околиць окупованої Кремінної Луганської області, кажуть британці. Бої навколо міста характеризуються серією складних локальних атак і контратак у лісистій місцевості.

За спостереженнями розвідників, 14-15 січня на Донбасі тривали інтенсивні бої на Кремінському та Бахмутському напрямках, а ЗСУ 15 січня майже напевно утримували позиції в Соледарі.

«За останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли вистражданих, але обмежених успіхів у різних секторах. За цих обставин ключовим оперативним завданням для обох сторін є формування з'єднань боєздатних військ, здатних використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів», – йдеться в огляді.

Нагадаємо, експерти Інституту вивчення війни відзначають, що Росія планує перехопити ініціативу і покласти край контрнаступальним успіхам України, а президент Росії Владімір Путін змінює підходи ведення війни.

В ISW відзначають, що зусилля Кремля з підготовки до ймовірної вирішальної стратегічної дії у 2023 році не є взаємовиключними із зусиллями Москви щодо створення умов для затяжної війни. У будь-якому випадку РФ має два плани для подальшого ведення війни.