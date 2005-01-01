Британський таблоїд розрекламував Україну майбутнім клієнтам Ryanair «надлишком» гарних жінок

Також жовта преса заманює британців в Україну низькими цінами на цигарки

Британський таблоїд The Sun з нагоди запуску нових маршрутів лоукостера Ryanair до України розповів своїм читачам про привабливі ціни на алкоголь, цигарки та готелі у країні та про «надлишок» красивих жінок. Як відзначає видання, Україна вже тривалий час користується популярністю серед британців обох статей, як місце проведення холостяцьких вечірок напередодні одруження/заміжжя.

«Рішення лоукостера є чудовою новиною для цієї східноєвропейської країни, яка знаходиться на межі гуманітарної кризи завдяки 5-річному конфлікту з Росією», – пише The Sun.

«Британцям, які спокусяться дешевими польотами, сподобаються і ціни, які вони зустрінуть всередині країни. Минулого року індекс вартості пива GoPro Beer Price Index зафіксував, що середня ціна пива в Україні становить 1,15 фунта, а в окремих місцях пиво можна придбати і всього за 50 пенсів. Обід із трьох став у ресторані середнього рівня коштує близько 15,26 фунтів, а пачка цигарок Marlboro – 79 пенсів. Номер у 3-зірковому готелі можна знайти і за 15 фунтів за ніч, а ліжко у хостелі вартує від 3 фунтів», – розписує принади України британське «жовте» видання.

Ryanair launches flights to a stag-do favourite where beds cost from £3 a night https://t.co/WoplElsG9Q — The Sun (@TheSun) 23 березня 2018 р.

Окрім того, у статті The Sun наведено коментар одного із організаторів відпочинку для британців в Україні, зокрема із холостяцькими мандрами для представників обох статей.

«Хлопці вже давно подорожують до України не лише за холостяцькими вечірками, але і щоб підтримати британські футбольні команди у різних змаганнях. Головна причина, через яку хлопцям подобається в Україні, полягає у тому, що жінки тут одні із найкрасивіших у світі і їх тут надлишок», – наводять слова чоловіка на ім’я Тоні.

У виданні також попередили британців, що «хоча ситуація у Києві та інших містах, за винятком Донецька та Луганська, загалом спокійна, публічні мітинги можуть перерости у насильство без будь-яких попереджень».

The Sun — британський таблоїд з потенційною аудиторією у близько 7,7 млн людей. Газета має «жовте» спрямування та відома завдяки історіям про життя зірок, в тому числі скандальним і провокаційним, а також про індустрію розваг (історії і чутки в поп-музиці, телевізійних серіалах тощо).

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair літатиме з України за 15 напрямками з осені 2018 року.