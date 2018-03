Британський таблоїд розрекламував Україну майбутнім клієнтам Ryanair «надлишком» гарних жінок

Британський таблоїд The Sun з нагоди запуску нових маршрутів лоукостера Ryanair до України розповів своїм читачам про привабливі ціни на алкоголь, цигарки та готелі у країні та про «надлишок» красивих жінок. Як відзначає видання, Україна вже тривалий час користується популярністю серед британців обох статей, як місце проведення холостяцьких вечірок напередодні одруження/заміжжя.

«Рішення лоукостера є чудовою новиною для цієї східноєвропейської країни, яка знаходиться на межі гуманітарної кризи завдяки 5-річному конфлікту з Росією», – пише The Sun.

«Британцям, які спокусяться дешевими польотами, сподобаються і ціни, які вони зустрінуть всередині країни. Минулого року індекс вартості пива GoPro Beer Price Index зафіксував, що середня ціна пива в Україні становить 1,15 фунта, а в окремих місцях пиво можна придбати і всього за 50 пенсів. Обід із трьох став у ресторані середнього рівня коштує близько 15,26 фунтів, а пачка цигарок Marlboro – 79 пенсів. Номер у 3-зірковому готелі можна знайти і за 15 фунтів за ніч, а ліжко у хостелі вартує від 3 фунтів», – розписує принади України британське «жовте» видання.

