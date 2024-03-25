Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував нові операції українських військових у тимчасово окупованому Криму. Про це Буданов заявив 24 березня в ефірі національного телемарафону.

На запитання про те, чи готуються нові висадки у Криму, Буданов відповів ствердно.

«Так, готуються. І будуть. Скоро вже буде тепло, ну і продовжимо. Крим повернеться назад», – наголосив керівник ГУР Міноборони України.

Також Буданов зазначив, що загалом намагається не втручатися у безпосередню работу виконавців операцій, навіть коли має таке бажання.

«Оскільки іноді я знаходжуся безспосередньо в районах проведень, епізодично щось, може, десь і відбувається. Але я намагаюся не влізати безпосередньо у роботу підрозділів. Інколи хочеться, але...», – сказав він.

Нагадаємо, бійці ГУР кілька разів проводили наземні операції у тимчасово окупованому Криму.24 серпня 2023 року розвідникам вдалося здійснити вилазку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут. Тоді відбувся бій у рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації. Крім того, 4 жовтня українські спецназівці знову висадилися в окупованому Криму і завдали вогневого ураження російським окупантам.