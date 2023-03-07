Глава ГУР Кирило Буданов особисто брав участь у штурмі та звільненні села Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня. Про це бійці спецпідрозділу ГУР Kraken розповіли журналістам УП.

За словами військових, штурм стратегічно важливого села тривав кілька днів, оскільки спершу він відбувався фактично без бронетехніки, яка добралась до Руської Лозової лише на четвертий день. Після звільнення села бійцям Kraken довелося відбивати контрнаступ росіян.

Боєць Kraken з позивним «Віто» розповів журналістам, що очільник ГУР Кирило Буданов особисто брав участь у штурмових діях в Руській Лозовій.

«На це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм. Зараз про це можна говорити», – розповів боєць.

Село Руська Лозова звільняли від російських військ з 29 квітня по 4 травня 2022 року. Населений пункт деокупував спецпідрозділ Kraken — окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міноборони. Саме з цього передмістя Харкова в часи окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам міста.

Спецпідрозділ Kraken сформований ветеранами полку «Азов» та добровольцями у березні 2022 року. Очолюють спецпідрозділ офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Одними з командирів спецпідрозділу є Костянтин Немічев та Сергій Величко.

Починаючи з березня і по жовтень 2022 року бійцями спецпідрозділу було звільнено низку населених пунктів на Харківщині. Також підрозділ брав участь у боях за Харків, Дементіївку, Старий Салтів, Гракове, Залізничне, Кутузівку, Великі Проходи. У січні 2023 року брав участь в боях біля Соледара, в Донецькій області