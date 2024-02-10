Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав «помилкою і катастрофою» рішення Міжнародного суду ООН у частині звинувачень Росії у фінансуванні тероризму. Про це він заявив французькому виданню Liberation.

Згідно з трактуванням суду, Росію не можна визнавати спонсором тероризму, «оскільки російський ЗРК “Бук”, яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів та членів екіпажу Boeing-777 рейсу МН17, є зброєю, а не грошима».

«Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн», – наголосив Буданов.

За словами начальника ГУР, відповідне рішення суду породжує серйозні ризики.

«Якщо держава-агресор дасть бойовикам ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний “Боїнг”, то, в принципі, це не буде тероризмом», – заявив Буданов.

Нагадаємо, 31 січня Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі України проти Росії щодо звинувачення у фінансування тероризму. Відповідно до рішення суду, Росія винна у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за статтею №9. Міжнародний суд ООН вважає, що країна-агресор не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна.

Водночас суд визнав, що Росія не порушила інші пункти конвенції, про які йшлося в українському позові. Суд не призначив компенсацію, як того вимагала Україна.