Західний експертно-технічний центр Держпраці розташований на вул. Богдана Хмельницького, 233а

Майно державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» у Львові продали за 37,6 млн грн. Акції підприємства придбала компанія «Ай Ті Юнайтед», що займається орендою офісної нерухомості.

Регіональне відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (ФДМУ) виставило на продаж майновий комплекс держпідприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці», що на вул. Богдана Хмельницького, 233а, на початку березня. Стартова ціна лоту становила 37,3 млн грн. Зокрема на продаж виставили будівлі держпідприємства площею 1203 м2.

28 березня на електронному майданчику Prozorro. Продажі відбулися торги, переможцем яких стало ТзОВ «Ай Ті Юнайтед», що запропонувало купити майно за 37,6 млн грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Ай Ті Юнайтед» зареєстроване в Ужгороді та займається орендою нерухомості. Власниками компанії вказаний сокальський підприємець та юрист Руслан Докторевич і мешканець Міжгірʼя, що на Закарпатті, Ігор Лапка. Обидва є власниками юридичної компанії «Лапка, Докторевич та партнери».