Буковинця засудили до 2 років в’язниці за знущання з жінки в присутності дітей. Чоловік систематично ображав дружину і залякував. Під час судового засідання буковинець свою провину не визнав і не розкаявся, тому суд присудив йому суворий вирок.

Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за систематичні напади на свою дружину. Однак на шлях виправлення не став.

«Під час судового розгляду встановлено та доведено, що обвинувачений перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння систематично ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою», – повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 22 квітня.

Вказані дії чоловік вчиняв у присутності дітей. Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення він не визнав, бо вважає, що конфлікти провокувала саме дружина. Чернівецький суд визнав винним 36-річного місцевого жителя у вчиненні домашнього насильства. Його засуджено до 2 років позбавлення волі.

До набрання вироку законної сили обвинувачений перебуватиме у слідчому ізоляторі. Його взято під варту із зали суду. На вирок можна також подати апеляційну скаргу.